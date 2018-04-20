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Джефф Кунс и Ларри Гагосян обвиняются в организации финансовой пирамиды
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Джефф Кунс и Ларри Гагосян обвиняются в организации финансовой пирамиды 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
По сообщению газеты New York Post, американский инвестор Стивен Таненбаум подал в суд на скульптора Джеффа Кунса и галериста Ларри Гагосяна, обвинив их в организации финансовой пирамиды, в которую они вовлекли ряд богатых коллекционеров. Таненбаум, который заплатил Кунсу в 2013 году $13,05 млн за три скульптуры, до сих пор не получил не только самих скульптур, но даже и доказательств того, что они существуют. Таненбаум обвиняет Кунса и Гагосяна в «использовании новых денег для оплаты старых обязательств». В своем иске в суд Манхэттена Таненбаум утверждает, что Кунс и Гагосян незаконным путем получают деньги у коллекционеров, не предоставляя ничего взамен, — например, предлагают заключить договор на поставку новых работ с немедленной выплатой некоей суммы ($1–2 млн) и обещанием предоставить работы позднее, но постоянно оттягивают сроки доставки. По мнению Таненбаума, все это не что иное, как разновидность «финансовой пирамиды Понци»: «В то время как коллекционеры бесконечно ждут доставки работ, Ларри Гагосян и Джефф Кунс ведут экстравагантный образ жизни, который частично обеспечивается неприемлемыми и весьма спорными махинациями». Таненбаум подал в суд после того как срок доставки оплаченных им произведений был отложен до августа 2019 года. Представители Кунса и Гагосяна пока никак не комментируют сообщения прессы.
Источник: New York Post
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