Художник скрестил героев двух разных мультиков и получил совсем новых персонажей 

Мы уже публиковали работы художника Суража Сирохи (Suraj Sirohi), где он скрестил животных и супергероев. На этот раз индийский любитель мультфильмов скрестил персонажей разных мультиков, и получились очень любопытно.
Финн, «Время приключений» и Гомер, «Симпсоны»
Гарфилд, «Гарфилд» и Микки Маус, «Клуб Микки Мауса»
Моджо Джоджо, «Суперкрошки» и Губка Боб, «Губка Боб Квадратные штаны»
Багз Бани, «Луни Тьюнз» и Double D Рик, «Рик и Морти» и Пикачу, «Покемоны»
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На каком языке говорят миньоны, и можно ли его выучить?
Как переделывают мультфильмы в разных странах
Нед Фландерс, «Симпсоны» и Джейк, «Время приключений»
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