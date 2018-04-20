Выпускайте Зверева: от женского ню до «Записок сумасшедшего» на выставке в Москве 

Впервые за три года существования Музея Анатолия Зверева, на 2-й Тверской-Ямской, на всех трех этажах — один сплошной Зверев. Юный красавец, позер, эстет, экспериментирующий со стилями, цветами, техниками — серия автопортретов. Зверев, влюбленный в женщин, — серия портретов его Прекрасных дам. Зверев — пейзажист, изображающий подмосковные ландшафты и церкви, да и такое бывало. Зверев — иллюстратор Гоголя, Зверев — автор женских ню, Зверев — автор абстракций.
250 работ Зверева и мультфильм, созданный режиссером Михаилом Алдашиным по мотивам гоголевских иллюстраций художника. Часть работ с горелыми краям, из дара Алики Костаки, дочери легендарного коллекционера Георгия Костаки (когда в 1976 году подожгли дачу коллекционера в Баковке, часть работ Зверева сгорела, а часть обгорела). В общем, Зверева мало не бывает. Тем более, что искусствоведы насчитывают в наследии художника около 30 000 работ. Но, как говорит создатель музея, коллекционер и меценат Наталья Опалева: «В коллекции музея более 1 500 работ. Всю коллекцию целиком мы не показываем. Гораздо интереснее делать выставочные проекты, показывать Зверева с другими художниками, в современном ракурсе».
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