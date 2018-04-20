При историческом парке «Россия — моя история» создадут музей народов Якутии

ЯКУТСК, 20 апреля. / ТАСС /. Музей современной истории народов Якутии создадут в составе исторического парка «Россия — моя история», открывшегося в Якутске в октябре 2017 года. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, член рабочей группы по созданию музея Егор Антонов.

"Наш институт работает над содержательной частью — готовим источники, документы, которые будут раскрывать исторические события XX — начала XXI веков. Для музея выделен отдельный зал площадью около 1 тыс. кв. м. Иллюстрации, фотографии и карты для создания мультимедийных экспозиций предоставят музеи республики", — рассказал Антонов, пояснив, что работа над содержательной частью завершится до конца года, а «все остальное зависит от финансирования проекта».

Отдельную экспозицию планируется посвятить народам Арктики, чтобы раскрыть особенности их исторического развития. «В частности, будет показан период индустриализации якутской Арктики, которая началась с разработки золотых приисков на Алдане», — пояснил эксперт.

По мнению ученого, создание музея имеет большое значения для воспитания патриотизма и толерантности. «Республика является многонациональной. Молодежь получит возможность лучше узнать культуру и историю других народов нашей республики», — считает он.

"Россия — моя история" — крупнейший общероссийский мультимедийный проект, живой учебник, в котором вся история страны представлена панорамно при помощи современных технологий. Первый комплекс «Россия — моя история» появился в 2015 году в Москве. Филиалы интерактивного парка открыли в 17 административных центрах регионов.