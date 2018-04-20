Картину, загадочным образом оказавшуюся в Крыму, покажут в Феодосии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . 22 апреля в картинной галерее И. К. Айвазовского откроется выставка картины «Закат солнца во время всемирного потопа» британского художника Уильяма Тернера , сообщает официальный сайт галереи.

Директор галереи Татьяна Гайдук сообщила, что история владения этим полотном не известна, как и то, каким образом она оказалась у известного ялтинского коллекционера. После его смерти родственники передали картину в Фонд искусства и культуры Севастополя, откуда она и будет привезена на выставку.

Увидеть «Закат солнца во время всемирного потопа» в Феодосии можно до конца августа.

Уильям Теркер — мастер пейзажа конца XVIII— начала XIX веков считается предшественником французских импрессионистов. «Закат солнца во время всемирного потопа» — единственная картина, находящаяся на постсоветском пространстве.