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В заброшенном здании в парке Гагарина откроют музей Госавтоинспекции
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В заброшенном здании в парке Гагарина откроют музей Госавтоинспекции 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В бесхозном одноэтажном строении в парке Гагарина в Самаре планируют обустроить музей дорожной полиции. Перед студентами-дизайнерами поставили задачу адаптировать объект для детей.
— Сейчас готово семь оригинальных проектов. По замыслу одного из дизайнеров, экспозицию необходимо разделить на четыре тематических блока. Каждый из них будет соответствовать основным направлениям деятельности сотрудников ГАИ, — рассказали в пресс-службе СамГТУ.
В здании могут появиться инсталляции постовых и патрульных дежурств, профессиональной документации, сопровождения организованных колонн и мониторинга аварийных дорог.
По мнению сотрудников ГИБДД, в каждом из предложенных проектов есть своя изюминка. Дорожные полицейские возьмут самые оригинальные идеи и объединят их при создании музея.
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