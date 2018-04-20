В заброшенном здании в парке Гагарина откроют музей Госавтоинспекции

В бесхозном одноэтажном строении в парке Гагарина в Самаре планируют обустроить музей дорожной полиции . Перед студентами-дизайнерами поставили задачу адаптировать объект для детей.

— Сейчас готово семь оригинальных проектов. По замыслу одного из дизайнеров, экспозицию необходимо разделить на четыре тематических блока. Каждый из них будет соответствовать основным направлениям деятельности сотрудников ГАИ, — рассказали в пресс-службе СамГТУ.

В здании могут появиться инсталляции постовых и патрульных дежурств, профессиональной документации, сопровождения организованных колонн и мониторинга аварийных дорог.

По мнению сотрудников ГИБДД, в каждом из предложенных проектов есть своя изюминка. Дорожные полицейские возьмут самые оригинальные идеи и объединят их при создании музея.