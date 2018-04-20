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Интерактивная выставка шлемов открылась в Одинцове
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Интерактивная выставка шлемов открылась в Одинцове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Интерактивная выставка под названием «История боевых шлемов» начала работать в Одинцове. На ней все желающие смогут увидеть исторически точные копии головных уборов воинов разных эпох и регионов.
Выставку приурочили ко дню победы русских воинов Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. И шлемы обеих сторон того сражения тоже представлены. К слову, один из них был найден в Одинцовском районе.
Под деревней Игнатьево было обнаружено два шлема. Вот сейчас перед нами представлена реплика одного из них. И эта находка дважды уникальна.
Во-первых, это первая находка шлемов в Московской области, до этого не было обнаружено никаких воинских наголовий ни разу.
Во-вторых, шлем, о котором мы ведем речь, был в кожаном чехле
— Виктор Воронкин, руководитель Одинцовской студии живой истории «Хронотоп».
Экспозицию собирала студия живой истории «Хронотоп». Ее участники занимаются реконструкциями боев, стрельбой из лука и традиционными ремеслами. Отсюда и большая коллекция воинского снаряжения. Ее и выставили в музее. Организаторы решили, что древние доспехи вызовут интерес у детей.
Мы планируем несколько
мастер-классов, а самое главное — проведение уроков истории. Мне кажется, музей должен давать такую информацию школьникам, которую нельзя ни прочитать в интернете, ни услышать в школе, а самое главное, можно померить один из шлемов и понять, каково это было воину в одном только шлеме, который весил до двух килограммов
— Светлана Роханова, директор Одинцовского
историко-краеведческого
музея.
На выставке пока представлено 15 шлемов. Экспозиция будет работать целый год, и каждые два месяца экспонаты будут меняться.
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