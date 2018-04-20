Интерактивная выставка шлемов открылась в Одинцове

Интерактивная выставка под названием «История боевых шлемов» начала работать в Одинцове. На ней все желающие смогут увидеть исторически точные копии головных уборов воинов разных эпох и регионов.

Выставку приурочили ко дню победы русских воинов Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. И шлемы обеих сторон того сражения тоже представлены. К слову, один из них был найден в Одинцовском районе.

Под деревней Игнатьево было обнаружено два шлема. Вот сейчас перед нами представлена реплика одного из них. И эта находка дважды уникальна.

Во-первых, это первая находка шлемов в Московской области, до этого не было обнаружено никаких воинских наголовий ни разу.

Во-вторых, шлем, о котором мы ведем речь, был в кожаном чехле

— Виктор Воронкин, руководитель Одинцовской студии живой истории «Хронотоп».

Экспозицию собирала студия живой истории «Хронотоп». Ее участники занимаются реконструкциями боев, стрельбой из лука и традиционными ремеслами. Отсюда и большая коллекция воинского снаряжения. Ее и выставили в музее. Организаторы решили, что древние доспехи вызовут интерес у детей.

Мы планируем несколько

мастер-классов, а самое главное — проведение уроков истории. Мне кажется, музей должен давать такую информацию школьникам, которую нельзя ни прочитать в интернете, ни услышать в школе, а самое главное, можно померить один из шлемов и понять, каково это было воину в одном только шлеме, который весил до двух килограммов

— Светлана Роханова, директор Одинцовского

историко-краеведческого

музея.

На выставке пока представлено 15 шлемов. Экспозиция будет работать целый год, и каждые два месяца экспонаты будут меняться.