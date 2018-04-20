О прошлом с любовью: музей советской культуры появится на Княжеострове

Создание музея советской культуры на Княжестрове уже началось, но полную экспозицию откроют в сентябре 2018 года. Расширить начатое сейчас поможет грант, который выиграла во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи» один из авторов проекта музея Валерия Бубинова.

Музей расположен в Княжестровском сельском Доме культуры. Экспонатами для него стали музыкальные инструменты, архивные документы и редкие фотографии, плакаты, патефон, проигрыватель виниловых пластинок, сценические костюмы и даже старенький портативный киноаппарат — всё, что вызывает интерес и приятную ностальгию не только у специалистов в сфере культуры.

В фокусе — история сельской культуры советской эпохи.

— В музее отражена история сельских учреждений культуры — от избы-читальни до современного Дома культуры. Работа над музеем началась гораздо раньше победы в конкурсе «Творческие инициативы молодежи». Не дожидаясь результатов проекта, в марте мы открыли коллекции музея, так сказать сделали «заявку» на музей, чтобы вызвать интерес у будущих посетителей. Однако работы предстоит еще много, благодаря привлеченным средствам планируется благоустройство помещения музея и оформление экспозиции, — рассказала Валерия Бубинова.

По ее словам, такой музей интересен как тем деятелям культуры и простым жителям, которые являются свидетелями советской истории, так и молодежи, которая хочет сохранить тот опыт жизни, переосмыслить его.

Такой проект также позволит, считают организаторы, привлечь на территорию Княжестрова туристов, посещающих Север.