Москвичей приглашают увидеть новое измерение

В ближайший понедельник откроется выставка, на которой сотрутся границы привычной реальности.

Если у вас еще нет идей, куда отправиться на следующей неделе после работы, мы подскажем одну! В галерее VS unio откроется выставка «Движение пространств» современного художника-философа Игоря Ширшкова.

Это то самое место, где вы сможете напрочь забыть о работе, расслабиться, а если повезет еще и вдохновиться, унеся с собой парочку прекрасных идей.

На выставке будет представлено около 30 произведений из последних опытов художника: инсталляции, живописные полотна, графика.

А удивиться тут и правда будет чему! Ведь главная цель художника — это рассказать простыми средствами сложные идеи. А в этом ему уже зачастую помогают наскальные примитивные образы эпохи неолита, которые Ширшков мастерство воспроизводит в своих работах. А также его увлеченность идеями ритуального и архаического значения знака и символа.

Ощущение реальности пропадет уже на просмотре третьей-четвертой работы. Благодаря работе над оптикой восприятия человеческого глаза и основнов трехмерной живописи художнику удалось добиться пространственной свободы восприятия.

Работы Игоря Ширшкова представлены как в российских галерейных собраниях, так и зарубежом. Среди его воплощенных проектов многочисленные перформансы, акции, фотосессии, а также создание нефигуративных объектов.

Галерея VS unio находится в бизнес-квартале «АРМА» по адресу Нижний Сусальный пер., д.5, стр. 5А на первом этаже.

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