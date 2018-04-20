Прозрачный бизнес: как Lalique зарабатывает на вазах, молодежи и черепах

В 2008 году швейцарская компания Art & Fragrance приобрела дом Lalique, основанный ювелиром и стеклянных дел мастером Рене Лаликом 130 лет назад. С тех пор компанию успели переименовать в Lalique Group SA, а послужной список Lalique пополнился такими направлениями, как гостиничный и ресторанный бизнес. Глава компании Роже ван дер Вейд рассказал Forbes Life, стоит ли ожидать от Lalique покорения новых территорий и что стало главной движущей силой развития бренда.

Lalique вчера и сегодня

Исторически Lalique специализировался не только на хрустале. Рене Лалик на протяжении своей карьеры совмещал многие профессии. Он начинал творческий путь в конце XIX века в качестве ювелира, работал с Cartier и Boucheron. С 1907 года Лалик специализировался на стекле, сотрудничал с парфюмерами: создавал флаконы для ароматов Франсуа Коти. В 1927 году вместе с архитектором Рене Пру Лалик создал интерьеры вагонов «Восточного экспресса».

Наша компания приобрела Lalique 10 лет назад. В ДНК бренда мы выделили несколько исторических направлений, к которым можно отнести парфюмерию и украшения. Кроме того, мы стали развивать два новых для бренда направления: программу, связанную с искусством, (Lalique Art) и гостиничный бизнес, открыли два отеля с ресторанами во Франции. Это направление привлекает нас не только как бизнес, но и как способ коммуникации, продвижения бренда. В общем, мы стараемся держать баланс между сохранением традиций и новшествами.

Живое наследие Франции

Французское правительство присвоило Lalique статус «живого наследия» — Enterprise de Patrimoine Vivant. Его получают те компании, чье производство помогает сохранить традиционные ремесла. В случае Lalique речь идет о стекле. На нашей фабрике есть современные машины, но они выполняют примитивную работу, не влияющую на процесс. Хрусталь создается также, как и пятьдесят, и сто лет назад. Он отливается по восковым заготовкам. Но мы применяем и новые технологии, которых нет у других брендов.

«Вакханки» — главный бестселлер бренда

Каждый год у нас выходят две коллекции: весенне-летняя и осенне-зимняя, как и у модных брендов. Хотя они выпускают уже минимум по четыре коллекции в год, если брать в расчет паре-коллекции. Для нас двух вполне достаточно.

Некоторые предметы, такие как вазы «Вакханки» или Tourbillons, были созданы еще Рене Лаликом или его сыном, но они до сих пор хорошо продаются. Ваза «Вакханки» — вообще наш самый продаваемый объект. При этом, переиздавая винтажные модели, мы можем менять их масштаб или цветовую гамму.

Черепа Херста

Мы понимаем, что среди наших клиентов много любителей искусства и коллекционеров. Поэтому бренд начал работать с современными художниками. Это сотрудничество позволило нам попасть на арт-рынок, расширить аудиторию. Кроме того, взгляд художников на Lalique отличается от видения нашей креативной команды. Сами мы бы никогда не выпустили коллекцию хрустальных черепов или вазу «Медузу», к которым приложил руку Дэмьен Херст . Эти вещи нетипичны для эстетики Lalique, но для Херста они знаковые. Поэтому они нравятся поклонникам художникам.

Мы планируем продолжать работу со всемирно известными авторами вроде Аниша Капура или Дэмьена Херста, но также намерены сотрудничать и с молодыми и локальными художниками. Работа с последними помогает нам вывести бренд на новые рынки. В частности, мы готовим совместные проекты с китайскими и японскими художниками.

Навстречу новым клиентам

Среди наших клиентов много людей старшего возраста. Чтобы привлечь молодую аудиторию, мы развиваем доступные линии. Для девушек Lalique выпускает недорогие ювелирные украшения. Мне нравится, когда матери приходят в магазины вместе со своими дочерьми. В процессе девушка присмотрится к украшениям или парфюму. Затем она, возможно, придет к нам за вазой или за чем-то еще для своего нового дома.

Понять русскую душу

Мы хорошо знаем своих клиентов в Европе, но в остальных странах мы работаем с крупными местными игроками, которые помогают нам лучше понять рынок и потребителей. В России, например, это компания Mercury.

Планы на будущее

Главное наше стремление — продолжать расширяться. Компания, которая не растет, сжимается. Я всегда говорил, что хочу сделать Lalique люксовым lifestyle-брендом мирового значения. Возможно, мы начнем выдавать лицензии и франшизы на открытие ресторанов и отелей, но точных планов пока нет.