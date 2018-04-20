Фотовыставка РИЦ ТАСС Урал про Николая II, туризм и транспорт открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Выставка Уральского регионального информационного центра ТАСС, посвященная Николаю II и развитию туризма и транспорта в начале XX века, открылась в международном выставочном центре «Экспо» в Екатеринбурге. Открытие выставки прошло в рамках международного туристического форума «Большой Урал».

"Сегодня в рамках форума «Большой Урал» мы открываем выставку, посвященную Царским дням. В экспозиции мы делаем акцент на транспорт, показываем путешествия царской семьи. Здесь собраны совершенно уникальные кадры из частных коллекций, Государственного архива, архива ФСО и конечно, из фотоархива ТАСС", — сказала, открывая выставку, руководитель Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Всего посетители выставки увидят порядка 50 фотографий.

Она добавила, что в рамках проекта ТАСС запланировано три блока выставок. Первая экспозиция «Екатеринбургским царским маршрутом» открылась 19 апреля совместно с Екатеринбургской епархией и Центром развития туризма при поддержке губернатора Свердловской области. В коллекции представлены фотографии святых мест, храмов и монастырей региона, которые могут посетить туристы. «Еще один блок выставок будет представлен во время проведения игр чемпионата мира по футболу, он будет касаться роли спорта в жизни царской семьи», — подчеркнула Картуз.

Император бывал и в Крыму, и Беловежской пуще, и в Финляндии, Швеции. Совершил в молодости путешествие странам Азии. Николай II имел любимую яхту «Штандарт», на которой работал и отдыхал. Кроме того, он был любителем автомобилей, у него был собственный гараж, в котором насчитывалось больше автомобилей, чем в гараже президента США.

Чтобы проиллюстрировать развитие транспорта на Урале, была взята история владельца первого автомагазина на Урале Рихарда Штроля. Он принимал активное участие в спортивных состязаниях, имел звание «лучшего ездока Екатеринбурга». В его магазине имелся солидный запас велосипедов «Россия», «Дукс», «Лива», «Триумф», «Экспресс», а также норвежских и финских лыж, спортивной одежды. В начале XX века Штроль стал принимать заказы на автомобили и мотоциклетки «Пежо» и «Вандерер», для продвижения товаров купец организовал прокат автомобилей и гонки на мотоциклетках.

Выставка будет проходить во время проведения форума «Большой Урал» 20-21 апреля. После завершения форума экспозиция отравится по городам Свердловской области.