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«Человек-типография»: художник создает невероятно красивые скетчбуки
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«Человек-типография»: художник создает невероятно красивые скетчбуки 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Путешественник Хосе Наранья создает красочные дневники, в которых талантливо фиксирует все самые яркие впечатления из своих поездок.
Молодой человек заполнил своими замечательными отчетами уже больше 12 книжек и не собирается останавливаться на достигнутом. Девиз на его персональном сайте гласит: «Я могу обнаружить прекрасное где угодно», — и это действительно так.
На страницах дневников Хосе находят отражение не только посещенные им крупные достопримечательности, но и такие колоритные атрибуты путешествий, как марки, монетки, фантики от сладостей и многое другое.
Листая его скетчбуки, сложно поверить, что они оформлялись одним талантливым и увлеченным человеком, а не командой авторов в каком-то издании.
Молодой человек с удовольствием делиться многими секретами со своими подписчиками. На его страничке выложена подробная инструкция, как изготовить симпатичный скетчбук своими руками.
Даже если вы не профессиональный художник, ничто не мешает вам создавать интересные путевые заметки. Для вдохновения почитайте последние заметки гражданского журналиста «Ридуса» из Северной Кореи или посмотрите на необычные фотографии американского фотохудожника, запечатлевшего сотрудниц российских музеев.
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