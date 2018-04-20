«Человек-типография»: художник создает невероятно красивые скетчбуки

Путешественник Хосе Наранья создает красочные дневники, в которых талантливо фиксирует все самые яркие впечатления из своих поездок.

Молодой человек заполнил своими замечательными отчетами уже больше 12 книжек и не собирается останавливаться на достигнутом. Девиз на его персональном сайте гласит: «Я могу обнаружить прекрасное где угодно», — и это действительно так.

На страницах дневников Хосе находят отражение не только посещенные им крупные достопримечательности, но и такие колоритные атрибуты путешествий, как марки, монетки, фантики от сладостей и многое другое.

Листая его скетчбуки, сложно поверить, что они оформлялись одним талантливым и увлеченным человеком, а не командой авторов в каком-то издании.

Молодой человек с удовольствием делиться многими секретами со своими подписчиками. На его страничке выложена подробная инструкция, как изготовить симпатичный скетчбук своими руками.