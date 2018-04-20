Гости «Библионочи» в Есенинке будут сочинять сказки и рисовать космос

Ежегодный фестиваль «Библионочь» проходит в России уже в седьмой раз. На сей раз в библиотеке № 186 им. Сергея Есенина приготовили для детей и взрослых по-настоящему увлекательную, волшебную программу.

Библионочь в Есенинке ждет читателей завтра, 21 апреля, и она обещает быть удивительной. В ходе фестиваля можно будет узнать, сможете ли вы спасти эльфа до того, как его съест огромный злобный волк., угоститься «отравленным» яблоком или избавиться от гигантского розового кролика, напавшего на ваш дом. Попробуйте! Поиграйте в игру «Однажды в сказке». Ведь только вы знаете, чем закончится ваша сказка!

В ходе мероприятия можно будет сразиться в шахматы с достойными соперниками, попробовать себя в роли художника и поучаствовать в увлекательном творческом мастер-классе «Рисуем космос» под руководством художника Людмилы Колединой. Наверняка понравится читателям и беседа-лекция от художника Анастасии Филоновой — «Сквозь грохот морей и безмолвие гор…» о художнике-баталисте Василии Верещагине

А еще можно будет послушать рассказы И. С. Тургенева в исполнении ребят из «Литературно-драматической студии», узнать, о чем шепчутся куклы в спектакле «Новеллы о кукольной жизни» певицы и художника Марии Мутловой и погрузиться в «Мир Александра Вертинского» в проникновенном исполнении поэта и музыканта Светланы Сергиевской.

Начало мероприятия в 17.30.