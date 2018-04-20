Дух «оттепели». В Москве пройдет фотовыставка Леонида Лазарева

С 27 апреля по 26 августа в Галерее Классической Фотографии в Москве пройдет выставка классика советской фотографии Леонида Лазарева «Живу дважды», приуроченная к 80-летнему юбилею мастера. Посетители выставки увидят сцены из московской жизни периода хрущевской «оттепели».

Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Олицетворяющие Москву периода «оттепели», удивительно точно передающие дух времени, уже первые его любительские кадры, выделялись среди работ современников своей нешаблонной манерой. Вместо четких границ прикладной пропаганды он выбрал путь лирической мимолетности. В конце концов, именно мгновение настоящего оказалось на проверку ценнее, нежели посулы несбыточных обещаний о великом будущем. Именно в мире настоящего Лазарев встречал своих героев и старался разделить с ними их переживания, устремления и надежды.

«Произведения Леонида Лазарева оказались на удивление близки международной художественной тенденции, которая определила облик фотографического искусства второй половины XX века. Удивительно, но именно субъективное фотоискусство Лазарева, а не псевдодокументальная официальная хроника, смогло запечатлеть более достоверную картину жизни Советского Союза и превзошло штампы официального «искусства», — отмечает историк и коллекционер фотографии Артем Логинов

Выставка ознаменует собой начало большой серии экспозиций классиков советской фотографии 60-80-х годов ХХ века, запланированных на 2018-19 годы.

На церемонии открытия выставки будет представлена книга рассказов Леонида Лазарева «Пуля для „Такумара“, в которой автор детально разбирает жизненные ситуации, сопровождавшие создание того или иного снимка. Некоторые рассказы озвучат актеры Лобненского театра „Камерная сцена“.

Открытие выставки состоится 27 апреля в 18.00. Вход на вернисаж свободный для всех желающих. Адрес Галереи Классической Фотографии: Саввинская наб. 23, к. 1 (м. „Спортивная“).

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