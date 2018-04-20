Ещё
Дух «оттепели». В Москве пройдет фотовыставка Леонида Лазарева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дух «оттепели». В Москве пройдет фотовыставка Леонида Лазарева 

Мир24 33 минуты назад
Фото: Мир24
С 27 апреля по 26 августа в Галерее Классической Фотографии в Москве пройдет выставка классика советской фотографии Леонида Лазарева «Живу дважды», приуроченная к 80-летнему юбилею мастера. Посетители выставки увидят сцены из московской жизни периода хрущевской «оттепели».
Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Олицетворяющие Москву периода «оттепели», удивительно точно передающие дух времени, уже первые его любительские кадры, выделялись среди работ современников своей нешаблонной манерой. Вместо четких границ прикладной пропаганды он выбрал путь лирической мимолетности. В конце концов, именно мгновение настоящего оказалось на проверку ценнее, нежели посулы несбыточных обещаний о великом будущем. Именно в мире настоящего Лазарев встречал своих героев и старался разделить с ними их переживания, устремления и надежды.
«Произведения Леонида Лазарева оказались на удивление близки международной художественной тенденции, которая определила облик фотографического искусства второй половины XX века. Удивительно, но именно субъективное фотоискусство Лазарева, а не псевдодокументальная официальная хроника, смогло запечатлеть более достоверную картину жизни Советского Союза и превзошло штампы официального «искусства», — отмечает историк и коллекционер фотографии Артем Логинов.
Выставка ознаменует собой начало большой серии экспозиций классиков советской фотографии 60-80-х годов ХХ века, запланированных на 2018-19 годы.
На церемонии открытия выставки будет представлена книга рассказов Леонида Лазарева «Пуля для „Такумара“, в которой автор детально разбирает жизненные ситуации, сопровождавшие создание того или иного снимка. Некоторые рассказы озвучат актеры Лобненского театра „Камерная сцена“.
Открытие выставки состоится 27 апреля в 18.00. Вход на вернисаж свободный для всех желающих. Адрес Галереи Классической Фотографии: Саввинская наб. 23, к. 1 (м. „Спортивная“).
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Москве похитили тренировочную сурдокамеру Гагарина 10 вещей, которые ждут нас на Telling Stories Fest Исторический павильон «Космос» на ВДНХ открыли после реконструкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино5
Звезды пришли на открытие ММКФ1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»97
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение