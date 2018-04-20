Самые интересные события Москвы с 20 по 22 апреля

На этот уик-энд вас ждет новый экшен Спилберга — о зыбкости границ между реальным и виртуальным, поиски Ленина, который порой претерпевает странные метаморфозы — например, становится Дартом Вейдером, а также один отличный концерт и несколько спектаклей.

Фильм «Первому игроку приготовиться»

Новая картина от признанного мастера масштабных блокбастеров и экшен Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» — про антиутопичное недалекое будущее. На дворе 2045 год, мировая экономика в глубоком кризисе, а важнейшим из искусств и основной отдушиной в жизни людей стала онлайн-игра ОАЗИС. Это своеобразный зрительно-иммерсивный симулятор в виртуальной реальности. Автор игры и любитель культуры восьмидесятых по имени Джеймс Холлидей спрятал в виртуальной реальности «пасхальное яйцо». Тот герой, кто найдет его первым, получит полтриллиона долларов и полную власть. Фильм уже в прокате, смотрите в кинотеатрах Москвы.

Выставка «Династия Мин. Сияние учености»

В Патриарших палатах музея Кремля открывается выставка «Династия Мин. Сияние учености» из собраний Шанхайского музея. Эпоху в период с 1368 по 1644 год в Китае принято считать вершиной расцвета всех искусств — как литературы, так и музыки и философии. На выставке будут представлены живопись, фарфор и резьба по камню. Отдельно стоит обратить внимание на мебель: в «Кабинете интеллектуала» будут собраны столики для каллиграфии, кресло, курильницы, этажерка, сосуды для разведения туши, а также подставки под кисти. Что касается картин, то в Москве представят два живописных свитка — «Снежный пейзаж» художника Вэнь Божэня и «Пион, листья банана и камни» Сюй Вэя. Стоимость входного билета — 500 рублей.

Выставка «В поисках Ленина»

В Центре фотографии братьев Люмьер открывается выставка «В поисках Ленина» швейцарского фотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера. Они колесили по Украине, документируя процесс «Ленинопада» — сноса статуй вождя по всей стране. В результате Ленины или их части находились на задворках музеев, аукционах, в частных коллекциях. Некоторые памятники переплавили в Тараса Бульбу и Дарта Вейдера. Выставка проходит в рамках фестиваля Photobookfest, стоимость входного билета — 400 рублей в будние дни и 500 рублей — в выходные.

Выставка «Я, Обломов»

Еще один интересный фотопроект, выставляемый в Центре фотографии братьев Люмьер. Японский фотограф-документалист Икуру Куваджима путешествует во времени и пространстве, от загадочной русской души, описанной в романе Гончарова, до собственных снов. Икуру делает автопортреты везде — от Москвы до Бишкека — и везде находит себя спящим. Фотограф документирует постсоветсткую «обломовщину» и в то же время предлагает посмотреть на классический роман Гончарова другим, новым, взглядом. Стоимость входного билета — 400 рублей в будние дни и 500 рублей — в выходные.

Концерт группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки»

“Краснознаменная дивизия имени моей бабушки” — это практически целый оркестр из 11 человек. «КДИМБ» — это лихо закрученные песни про любовь, добро и незабываемые жизненные ситуации. Группа исполняет экспериментальный рок с элементами барокко-попа, пост-панка, академического минимализма, шугейза и афро-попа. Концерт приурочен к первой знаменательной дате группы — весной ей как раз исполняется год. Выступление будет в пятницу, 20 апреля, в 20:00. Стоимость входного билета — от 700 рублей.

Спектакль «Чисто английское привидение»

На сцене РАМТа ставят спектакль по мотивам знаменитой повести Оскара Уайльда — «Кентервильское привидение». По сюжету почтенное американское семейство приобретает старинное местечко с замком Кентервиль Чейз. Но оказывается, вместе со старинным замком они внезапно купили и старинное привидение. Вы все еще не верите в привидения? Вот и почтенные американцы не сразу поверили в него. Спектакль состоится в пятницу, 20 апреля, в 12:00. Стоимость входного билета — 200 рублей.

Спектакль «Мастер и Маргарита»

Апологет психологического реализма Сергей Женовач поставил очередную вариацию знаменитого романа Михаила Булгакова . Все действие трехчасовой версии «Мастера и Маргариты» происходит в тесном пространстве психиатрической лечебницы, а сам режиссер назвал его «шизофренией в двух частях». Отдельная победа, как полагают критики, — работа актера Алексея Верткова в роли Воланда. Спектакль покажут в субботу, 21 апреля, в 19:00 в Студии театрального искусства. Стоимость входного билета — от 3500 рублей.

Выставка-пристройство бездомных животных «Юта-Фест»

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» 22 апреля проведет выставку-пристройство собак и кошек из приютов на территории городского пространства «Хлебозавод № 9». Посетителей будут ждать 20 щенков, которые готовы обрести новый дом. Всего же в выставке примут участие более 100 животных. С ними можно будет сделать селфи, а также поучаствовать в мастер-классах и розыгрыше призов. Вход свободный, выставка будет работать с 12:00 до 18:00.