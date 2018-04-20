Выходные в Москве: «Бал-маскарад» в ГАБТ и выставка «Династия Мин»

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Прохладные весенние выходные накануне продолжительных майских праздников москвичи и гости столицы могут провести на выставке «Династия Мин: сияние учености» в Музеях Московского Кремля или в «Гараже» на экспозиции современного художника Андро Векуа «Дельфин в фонтане». Кроме того, можно будет увидеть главные новинки кинематографа на Московском международном кинофестивале или оценить премьеру оперы «Бал-маскарад» в Большом театре, а также потанцевать под хиты «Руки вверх!» или на юбилейном вечере певицы Валерии

Выставки

На этой неделе в Музеях Московского Кремля открылась выставка «Династия Мин: сияние учености», собравшая около 150 экспонатов. Она посвящена ярчайшей и одной из самых плодотворных эпох в истории Китая. Гости экспозиции увидят «визитную карточку» династии Мин — изделия из фарфора. Именно в это время мастерами разрабатывались великолепные цветные глазури и создавалась технология надглазурной росписи. Также в экспозицию включены два живописных свитка, принадлежащих кисти выдающихся художников своего времени: «Снежный пейзаж» художника Вэнь Божэня и «Пион, листья банана и камни» Сюй Вэя.

Часть выставки посвящена редчайшим ювелирным изделиям и уникальному набору фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии. Шанхайский музей, совместно с которым была организована выставка, является обладателем уникальной коллекции мебели династии Мин, поэтому посетители смогут также увидеть обширный ряд вещей, которые были созданы в ту эпоху.

В музее современного искусства «Гараж» продолжает работу первая персональная экспозиция Андро Векуа «Дельфин в фонтане». В своем творчестве грузинский художник исследует проблему исторической памяти народа и собственные детские травмы. Он объединяет в инсталляциях различные техники — скульптуру, живопись и фотографию, создавая фантасмагоричные образы. Гости выставки «Дельфин в фонтане» начнут путешествие по сознанию автора с видеоработы «У окна», после чего переместятся в пространство инсталляции, состоящей из серии живописных произведений и нескольких скульптур — огромного волка, маленькой девочки и макета дома из воспоминаний Векуа.

Театр

В субботу и воскресенье на сцене Большого театра состоятся премьерные показы оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Впервые Большой театр представил постановку «Бала-маскарада» в 1880 году. Позже ГАБТ обращался к этому произведению в 1891 и 1979 годах. В последней постановке спектакль шел до 2006 года.

Шедевр Верди возвращается на сцену благодаря итальянской команде — над ним работали дирижер Джакомо Сагрипанти, режиссер и сценограф Давиде Ливерморе, художник по костюмам Мариана Фракассо, художник по свету Антонио Кастро. По словам Ливерморе, они обратились к визуальной эстетике Хичкока, большого мастера психологической драмы, и перенесли действие в 50-е годы.

В Москве открылся юбилейный Московский международный кинофестиваль, поэтому выходные могут стать прекрасным временем, чтобы ознакомиться с новинками мирового кинематографа. В субботу в кинотеатре «Октябрь» покажут конкурсный фильм из Новой Зеландии под названием «Заблудшие» о встрече бывшего заключенного и пациентки психиатрической клиники, четырехчасовую картину известного филлипинского режиссера Лав Диаса «Время чудовищ», ленту «Неаполь под пеленой» Ферзана Оспетека, ставшего председателем жюри в этом году, и многие другие.

Концерты

Певица Валерия, несколько дней назад отметившая 50-летие, дает масштабный двухдневный концерт в Crocus City Hall в пятницу и субботу. Артистка начала свой творческий путь еще в начале 1990-х, и с тех пор ее дискография значительно пополнилась. На сцене Крокуса Валерия представит новую программу «К солнцу», объединившую ее старые и новые композиции.