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Около 5 млн рублей вложат в создание экспозиции под открытым небом на Дону
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Около 5 млн рублей вложат в создание экспозиции под открытым небом на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 5 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на создание экспозиции под открытым небом в станице Старочеркасской Аксайского района.
Согласно информации из официальных источников, в станице создадут экспозицию «Даниловский бастион города Черкасска».
Планируется воссоздать стену бастиона, установить пушки, оборудовать площадку с мультимедийным оборудованием.
Ожидается, что экспозиция будет способствовать привлечению туристов в Старочеркасскую.
О сроках реализации проекта не сообщается.
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