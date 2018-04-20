Около 5 млн рублей вложат в создание экспозиции под открытым небом на Дону 

Около 5 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на создание экспозиции под открытым небом в станице Старочеркасской Аксайского района.
Согласно информации из официальных источников, в станице создадут экспозицию «Даниловский бастион города Черкасска».
Планируется воссоздать стену бастиона, установить пушки, оборудовать площадку с мультимедийным оборудованием.
Ожидается, что экспозиция будет способствовать привлечению туристов в Старочеркасскую.
О сроках реализации проекта не сообщается.