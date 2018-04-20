Visionnaire приглашает на выставку ISaloni

Стенд Visionnaire на выставке ISaloni Место встречи на выставке ISaloni — павильон 5, стенд L15— M12. Respiro, «Дыхание» — так называется новая коллекция. Впрочем, у Visionnaire коллекция всегда— это не просто вещи, а философский концепт. Так и в этот раз. «Дыхание» — это чёткая характеристика стиля-2018. «Пространство — это дыхание искусства», — сказал когда-то Фрэнк Ллойд Райт, и эта цитата стала «эпиграфом» к инсталляции на выставке. Сбалансированное, медитативное, персонализированное люксовое пространство, в котором есть «кислород», где «легко дышится» — это то направление, в котором Visionnaire ведёт поиск идеала, каким она видит современное жильё и истинные потребности человека. Такой концепции отвечают природные, натуральные материалы: камень, дерево, шерсть, металл — и сама идея природы. Поэтому палитра в новой коллекции также природная — это тона земли и листвы, и в частности, это цвет бамбука, такой, каким он показан в фильме Чжана Имоу «Дом летающих кинжалов». Кинематографический символ здесь неслучаен. «Бамбуковый» зелёный оттенок — это символ возрождения, и с другой стороны, — это продолжение и развитие предшествующей концепции Visionnaire — «зелёное сердце». «Наша новая коллекция переосмысляет кинематографический опыт, — говорит Элеонор Кавалли, арт-директор бренда. — Это своего рода визуальное „головокружение“, богатство контрастов, игра теней и особая эмоциональность». В этот раз к содружеству дизайнеров, проектирующих для Visionnaire, присоединились новые лица: Роберто Лаццерони, Марко Пива, Армандо Бруно. Комментируя коллекцию, Роберто Лаццерони говорит, что диван Anthar, стол Jason, стол Rupert, стулья Tanya по его дизайну созданы для того, чтобы «счастливо жить вместе» — то есть все предметы коллекции сочетаются между собой, дополняют друг друга. «Проектируя для Visionnaire, я искал уникальные эстетические характеристики, — делится Марко Пива. — Создавал разные формы, сталкивал контрастные материалы, такие как металл, дерево, мрамор, кожа… правильная методика — полдела: в результате получаются уникальные вещи, произведения искусства»». Например, это светильники из дымчатого стекла Kael и Kalgan, лаконичный диван Xavier по дизайну Мауро Липпарини, cтол с мраморной столешницей Kerwan Алессандро Ла Спада и ещё очень многое, что представлено в павильоне 5 на ISaloni 2018. Практически каждому предмету коллекции можно присвоить титул произведения искусства.

Вневыставочная программа Visionnaire тоже об этом — об искусстве. Вневыставочная программа Visionnaire Бренд развернул в Милане вневыставочную программу. 16 апреля В музее Wunderkummer по адресу пьяцца Кавур, дом 3 — открытие выставки Энрико Версари Di Luce Riflessa. Художник пишет картины, используя только натуральные пигменты, включая золото. Отсюда мягкая игра светотени на его полотнах, заставляющая вспомнить мастеров эпохи Ренессанса. Главный «герой» живописных работ — природа. (Фото: Mirko Mercatali) 17, 18, 20, 21 апреля В эти дни пройдут семинары архитекторов, сотрудничающих с маркой. В фокусе — преемственность концепций, ноу-хау, рассказ о новых коллекциях 17-21 апреля Visionnaire meets Chopard: избранные предметы мебели и аксессуары Visionnaire разместятся в корнере бутика Сhopard на Via delle Spiga, 14, а часы Chopard — в Visionnaire Design Gallery. Зарегистрироваться на мероприятия можно, отправив заявку на info@visionnairemilano.com. На правах рекламы