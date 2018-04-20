В Рыбинске открылся музей полиграфии

В Рыбинском полиграфическом колледже в день Российской полиграфии и накануне 75-летия учебного заведения открыли уникальный музей. В экспозиции собраны полиграфические машины и оборудование, книги разных периодов и видов, журналы и газеты, рекламная и мелкая полиграфическая продукция, различные виды упаковок и переплетов.

— Интерес к промышленной тематике в сфере туризма растет. Для российского рынка это новое направление. Ярославская область — регион, где сосредоточены предприятия практически всех отраслей, активно осваивает промышленный туризм, — рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова . — У нас есть что показать гостям. Сегодня более 30 ярославских предприятий, в числе которых — Ярославская мануфактура и пивзавод Ивана Дурдина в Рыбинске, организуют экскурсии и знакомят туристов с историей производства. Открытие музея полиграфии — еще один шаг в развитии этого направления.

Музей полиграфии открыт для группового посещения. Особую ценность в коллекции представляют восемь машин, которые были выпущены на рыбинском заводе в советское время. Сейчас на этом оборудовании, которое находится в рабочем состоянии, проходит обучение студентов. Например, до сих пор эксплуатируется машина для сшивания. Также гостям планируют показывать современные печатные машины и машину цифровой печати.

— Создавая музей, наши сотрудники прежде всего ориентировались на своих студентов, — рассказал директор полиграфического колледжа Александр Баканов. — Будущие полиграфисты должны знать историю профессии, знать, с каким оборудованием работали полиграфисты в прошлом веке. Надеюсь, что этот музей привлечет внимание не только студентов, но и гостей нашего города. Причем даже тех, кто совсем не знаком с нашей профессией.