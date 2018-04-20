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В Рыбинске открылся музей полиграфии
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В Рыбинске открылся музей полиграфии 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Рыбинском полиграфическом колледже в день Российской полиграфии и накануне 75-летия учебного заведения открыли уникальный музей. В экспозиции собраны полиграфические машины и оборудование, книги разных периодов и видов, журналы и газеты, рекламная и мелкая полиграфическая продукция, различные виды упаковок и переплетов.
— Интерес к промышленной тематике в сфере туризма растет. Для российского рынка это новое направление. Ярославская область — регион, где сосредоточены предприятия практически всех отраслей, активно осваивает промышленный туризм, — рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. — У нас есть что показать гостям. Сегодня более 30 ярославских предприятий, в числе которых — Ярославская мануфактура и пивзавод Ивана Дурдина в Рыбинске, организуют экскурсии и знакомят туристов с историей производства. Открытие музея полиграфии — еще один шаг в развитии этого направления.
Музей полиграфии открыт для группового посещения. Особую ценность в коллекции представляют восемь машин, которые были выпущены на рыбинском заводе в советское время. Сейчас на этом оборудовании, которое находится в рабочем состоянии, проходит обучение студентов. Например, до сих пор эксплуатируется машина для сшивания. Также гостям планируют показывать современные печатные машины и машину цифровой печати.
— Создавая музей, наши сотрудники прежде всего ориентировались на своих студентов, — рассказал директор полиграфического колледжа Александр Баканов. — Будущие полиграфисты должны знать историю профессии, знать, с каким оборудованием работали полиграфисты в прошлом веке. Надеюсь, что этот музей привлечет внимание не только студентов, но и гостей нашего города. Причем даже тех, кто совсем не знаком с нашей профессией.
С профессиональным праздником и открытием музея полиграфистов поздравил глава Рыбинска Денис Добряков. Он подчеркнул, что история города неразрывно связана с историей полиграфзавода, а значит, и полиграфического колледжа, который готовил и готовит специалистов этого профиля.
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