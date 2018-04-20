КВЦ «Сокольники» приглашает на выставку «Усатых Звезд»

Выставка декоративных крыс и других мелких домашних животных «Усатые Звезды» пройдет в КВЦ «Сокольники» 21 апреля.

Организатором мероприятия выступает МОО «Клуб любителей декоративных крыс. Выставка „Усатые Звезды“ является одним из самых масштабных в России мероприятий, посвященных маленьким домашним питомцам. Это уже двадцатая выставка по счету, и ожидается, что она соберет на своей площадке свыше полутысячи представителей этого удивительного животного мира. Жителей и гостей столицы приглашают посмотреть на декоративных крыс, хомяков, морских свинок, карликовых кроликов, декоративных мышей, песчанок и дегу.

В программе выставки: конкурсы для зверей и их хозяев; сувениры и подарки; корма и аксессуары для питомцев; экспозиция редких и экзотических животных.

Добавим, выставка будет работать с 11 до 18 часов во втором павильоне КВЦ „Сокольники“. Для посетителей вход свободный.

Фото: предоставлено пресс-службой выставки.