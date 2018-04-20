Верджил Абло — один из самых влиятельных людей на Земле

Сегодня американский журнал Time выпустил свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей планеты, и в нем оказался основатель бренда Off/White, а с недавних пор еще и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Верджил Абло (37).

Традиционное эссе-описание о нем написал его друг Такаси Мураками (56). Японский художник заявил, что увидел его талант еще 10 лет назад, когда Абло пришел к нему в токийский офис. А в 2017-м Такаси пообещал Верджилу сделать с ним коллаборацию, и от слов своих не отказался — всего через пару месяцев в лондонской Gagosian Gallery они открыли совместную выставку. Поздравляем Верджила!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/verdzhil-ablo-odin-iz-samyh-vliyatelnyh-lyudej-na-zemle/