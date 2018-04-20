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Верджил Абло — один из самых влиятельных людей на Земле
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Верджил Абло — один из самых влиятельных людей на Земле 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сегодня американский журнал Time выпустил свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей планеты, и в нем оказался основатель бренда Off/White, а с недавних пор еще и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Верджил Абло (37).
Традиционное эссе-описание о нем написал его друг Такаси Мураками (56). Японский художник заявил, что увидел его талант еще 10 лет назад, когда Абло пришел к нему в токийский офис. А в 2017-м Такаси пообещал Верджилу сделать с ним коллаборацию, и от слов своих не отказался — всего через пару месяцев в лондонской Gagosian Gallery они открыли совместную выставку. Поздравляем Верджила!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/verdzhil-ablo-odin-iz-samyh-vliyatelnyh-lyudej-na-zemle/
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