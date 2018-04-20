Участие в выставке «Иннопром-2018» обойдется Ростовской области в 5 млн рублей

Тендер на сайте госзакупок объявили власти региона. Победитель аукциона обязан будет разработать общую концепцию экспозиции Ростовской области, слоган региона, перечень и описание не менее пяти проектов, арт-объект и многое другое.

Также на плечи подрядчика лягут обязанности по оборудованию переговорной зоны, техническое оснащение площадки самыми современными средствами: светодиодными экранами, проекторами и аудиооборудованием.

Часть обязанностей посвящена организационным вопросам. Так победитель конкурса должен обеспечить возможность участия в выставке делегации из донского региона, разместить информацию о промышленных объектах области в общем каталоге выставки, а также организовать проведение не менее пяти деловых встреч и переговоров. Организация торжественных подписаний заключенных соглашений также входит в его обязанности.

Отдельной графой выделено сотрудничество со СМИ. Компания, получившая госконтракт, обязана будет обеспечить всестороннее освещение мероприятия. Не менее трех видеосюжетов о работе экспозиции, а также организовать размещение не менее пяти пресс-релизов в электронных изданиях.

Площадь экспозиции Ростовской области составит не менее 100 кв метров. Организаторы международной промышленной выставки «Иннопром-2018» отмечают, что этом году на выставке ощущается большой дефицит мест: на 10 февраля было забронировано 97% всей площади международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, общая выставочная площадь составит 50 тыс. кв. м. Ежегодно она собирает более 600 компаний, 1/3 всех площадей выставочного центра занимают стенды иностранных компаний. В 2017 году в мероприятиях ИННОПРОМ приняли участие представители предприятий из более чем 100 стран мира, география охватывает все континенты.