Праздник туркменского скакуна: в Ашхабаде выберут лучшего коня

В Туркменистане выберут лучшего ахалтекинского коня, сообщает электронная газета «Золотой век».

Международный конкурс красоты пройдет 28 апреля в Ашхабаде. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов . Конкурс посвящен празднику туркменского скакуна.

В этот день также будут состязаться художники, скульпторы, ковровщицы, ювелиры, фотографы, работники издательств, дизайнеры и телеоператоры «в художественном воплощении красоты скакунов в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, на фотоснимках и телеканалах».

Бердымухамедов считается знатоком этой породы лошадей. Такие конкурсы красоты проводятся ежегодно по инициативе главы государства.

Ранее сообщалось, что Бердымухамедов посвятил ахалтекинским лошадям стихотворение «Скакун». Также известно, что президент Туркменистана пишет новую книгу о «традициях и обычаях, богатой истории, „райских“ конях и природных особенностях туркменской земли».

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