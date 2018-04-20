В Оренбурге откроется выставка «100 картин художников Оренбуржья» 

27 апреля в выставочном зале Оренбургского областного музея ИЗО откроется 24-я художественная выставка «100 картин художников Оренбуржья».
В этом году в экспозиции примут участие около 40 оренбургских художников, среди них и молодые авторы, и признанные мэтры. Автор и куратор выставки Юрий Рысухин представит новый полиптих «Русский Икар», посвященный Юрию Гагарину. Оренбуржцы также увидят работы заслуженного художника России Юрия Григорьева на рыбацкую тему и работы Максима и Игоря Григорьевых. Николай Ерышев представит серию портретов, сообщает пресс-служба музея.
Открытие выставки в 17.00.