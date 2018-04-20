В Музее стрит-арта назвали тему нового сезона 

Темой нового сезона в петербургском Музее уличного искусства стали современные мифы.
С 19 мая до октября 2018 года на территории Музея стрит-арта будет показана выставка «Сказочная страна Стритартия». Стены с предыдущими работами закрасят, а на их месте появятся новые, соответствующие нынешней концепции.
Куратором нового сезона Музея стрит-арта стал его директор Андрей Зайцев. Также организацией выставок займутся Максим ИМА, Николай Сажин, Лука Замоч, Стас Багс, Артем Филатов, Сергей Карев, Dissenso Cognitivo, Джио Пистоне, Риккардо Мурелли.
Темой прошлого сезона в Музее стрит-арта была революция.
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