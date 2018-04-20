В Музее стрит-арта назвали тему нового сезона

Темой нового сезона в петербургском Музее уличного искусства стали современные мифы.

С 19 мая до октября 2018 года на территории Музея стрит-арта будет показана выставка «Сказочная страна Стритартия». Стены с предыдущими работами закрасят, а на их месте появятся новые, соответствующие нынешней концепции.

Куратором нового сезона Музея стрит-арта стал его директор Андрей Зайцев . Также организацией выставок займутся Максим ИМА, Николай Сажин, Лука Замоч, Стас Багс, Артем Филатов , Сергей Карев, Dissenso Cognitivo, Джио Пистоне, Риккардо Мурелли.

Темой прошлого сезона в Музее стрит-арта была революция.

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