Лучших кондитеров пригласили в Салехард

В Москве в торгово-выставочном комплексе «Гостиный двор» завершила работу специализированная отраслевая выставка «Мир кондитера» при поддержке Минсельхоза России

Золотые медали выставки «Мир кондитера» и приглашение на работу в Салехард получила лучшая команда кондитеров — студенты второго курса Московского государственного университета пищевых производств, — сообщает arctic-info.ru.

Рекрутер ямальских рестораторов Ольга Карабанова рассказала, что уже во второй раз она приехала подбирать специалистов для Арктики на конкурсах поварского и кондитерского мастерства: «Молодым кондитерам и поварам интересен Север. Качественные российские продукты, северные блюда, быстрый карьерный рост — вот что привлекает ребят на Ямале».

В рамках выставки и форума «Мир кондитера» прошел конкурс кондитерского мастерства, в котором показали свое искусство лучшие команды молодых специалистов. На конкурсе было очень много интересных современных работ. Не стоит удивляться, что представители ресторанных и кулинарных сетей активно приглашали к себе на работу участников, даже самого юного возраста — в составе некоторых команд были первокурсники. Гости из Салехарда представляли российскую франшизу кафе и кондитерских, которые будут открыты во многих городах Большого Урала, а пока работают лишь в Салехарде, Новом Уренгое и Сургуте.