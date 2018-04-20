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Лучших кондитеров пригласили в Салехард
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Лучших кондитеров пригласили в Салехард 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Москве в торгово-выставочном комплексе «Гостиный двор» завершила работу специализированная отраслевая выставка «Мир кондитера» при поддержке Минсельхоза России.
Золотые медали выставки «Мир кондитера» и приглашение на работу в Салехард получила лучшая команда кондитеров — студенты второго курса Московского государственного университета пищевых производств, — сообщает arctic-info.ru.
Рекрутер ямальских рестораторов Ольга Карабанова рассказала, что уже во второй раз она приехала подбирать специалистов для Арктики на конкурсах поварского и кондитерского мастерства: «Молодым кондитерам и поварам интересен Север. Качественные российские продукты, северные блюда, быстрый карьерный рост — вот что привлекает ребят на Ямале».
В рамках выставки и форума «Мир кондитера» прошел конкурс кондитерского мастерства, в котором показали свое искусство лучшие команды молодых специалистов. На конкурсе было очень много интересных современных работ. Не стоит удивляться, что представители ресторанных и кулинарных сетей активно приглашали к себе на работу участников, даже самого юного возраста — в составе некоторых команд были первокурсники. Гости из Салехарда представляли российскую франшизу кафе и кондитерских, которые будут открыты во многих городах Большого Урала, а пока работают лишь в Салехарде, Новом Уренгое и Сургуте.
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