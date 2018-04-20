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Памятник Бабе‐Яге прилетел в Дубаи
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Памятник Бабе‐Яге прилетел в Дубаи 

360tv.ru 1 час назад
В рамках фестиваля современного искусства World Art Dubai, российский скульптор Ирина Лагошина вновь представит фигуру Бабы‐Яги. Сказочная героиня — часть арт‐проекта, получившего название «Культурный код ext. 007 (643 RUS)».
Белоснежная скульптура веселой старушки привлекла много внимания. Как отмечает автор проекта, его основная цель — показать ценность связи между прошлым и настоящим.
История, как часть генетической памяти, — важный фундамент, поэтому я использую элементы русского культурного кода и древней письменности.
— Ирина Лагошина.
В древней русской мифологии одна из функций Бабы-Яги — сохранение и передача знаний новому поколению. Ирина использовала в своем проекте древние письмена «руницы» — использовавшийся тысячи лет назад нашими предками и до сих пор не расшифрованные.
Памятник героине русских сказок уже представлял Россию на выставке персонажей массовой культуры Miami Art Week. Ранее копия бронзовой скульптуры Бабы Яги находилась в Екатеринбурге. По мнению российских участников выставки, культурные мероприятия сближают людей со всего мира.
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