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День открытых дверей пройдет в школе искусств на Волгоградском проспекте
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День открытых дверей пройдет в школе искусств на Волгоградском проспекте 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В субботу, 21 апреля, в детской школе искусств «Центр» на Волгоградском проспекте, дом 109, корпус 6 состоится день открытых дверей.
С 10.00 до 19.00 родители смогут встретиться с администрацией ДШИ, получить консультации специалистов и записаться на обучение. В 10.30 и 17.00 для всех желающих начнется экскурсия по учреждению: каждый увидит образовательное пространство школы искусств, аудитории и специальные классы для занятий музыкой, танцами, рисованием, и другими направлениями творчества.
Предлагаем вам ознакомиться с программой музыкально-инструментального отделения:
11.00–12.00. Интерактивная программа «Музыкальный non stop» -игра на различных музыкальных инструментах;
13.00–14.00. Мастер-класс «Импровизированный оркестр» для всех»;
18.00–19.00. Концерт семейного музицирования «Играем вместе».
Гостей вокально-хорового отделения ждут в 12.00 и 14.00 танцы и народные игры на «Фольклорной поляне», а посетители отделения визуальных искусств увидят следующее:
12.00–13.00 Интерактивная программа «Веселые картинки»;
14.00–16.00 Мастер-классы на «Арт-аллее» от преподавателей-художников и прикладных видов творчества.
В свою очередь, всем заинтересовавшимся отделением всестороннего развития предложат:
12.00–13.00. Мастер — класс «Ментальная арифметика» для родителей дошкольников и младших школьников;
13.00–14.00. «Спортивная поляна» с подвижными играми и эстафетами.
(вт)
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