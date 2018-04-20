День открытых дверей пройдет в школе искусств на Волгоградском проспекте

В субботу, 21 апреля, в детской школе искусств «Центр» на Волгоградском проспекте, дом 109, корпус 6 состоится день открытых дверей.

С 10.00 до 19.00 родители смогут встретиться с администрацией ДШИ, получить консультации специалистов и записаться на обучение. В 10.30 и 17.00 для всех желающих начнется экскурсия по учреждению: каждый увидит образовательное пространство школы искусств, аудитории и специальные классы для занятий музыкой, танцами, рисованием, и другими направлениями творчества.

Предлагаем вам ознакомиться с программой музыкально-инструментального отделения:

11.00–12.00. Интерактивная программа «Музыкальный non stop» -игра на различных музыкальных инструментах;

13.00–14.00. Мастер-класс «Импровизированный оркестр» для всех»;

18.00–19.00. Концерт семейного музицирования «Играем вместе».

Гостей вокально-хорового отделения ждут в 12.00 и 14.00 танцы и народные игры на «Фольклорной поляне», а посетители отделения визуальных искусств увидят следующее:

12.00–13.00 Интерактивная программа «Веселые картинки»;

14.00–16.00 Мастер-классы на «Арт-аллее» от преподавателей-художников и прикладных видов творчества.

В свою очередь, всем заинтересовавшимся отделением всестороннего развития предложат:

12.00–13.00. Мастер — класс «Ментальная арифметика» для родителей дошкольников и младших школьников;

13.00–14.00. «Спортивная поляна» с подвижными играми и эстафетами.

(вт)