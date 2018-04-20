Студенты колледжа на Дмитровке посетили Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» на минувшей неделе посетили студенты колледжа сферы услуг № 10 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

— Обширная программа выставочной, образовательной, научной и издательской деятельности, проводимая «Гаражом», отражает актуальные процессы в русской и международной культуре и открывает возможности для публичного диалога и создания новых произведений», — отмечается на сайте.

Проект, задуманный первоначально как платформа для представления в Москве современного искусства мирового значения, со временем превратился в прогрессивно мыслящий современный музей, которым является сегодня.

Напомним, колледж сферы услуг № 10 находится по адресу Дмитровское шоссе 79, стр. 3. (то)