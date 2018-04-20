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Реставрацию шлема из коллекции Звенигородского музея проведут на деньги меценатов
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Реставрацию шлема из коллекции Звенигородского музея проведут на деньги меценатов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Передача шлема из коллекции Звенигородского музея в Государственный научно-исследовательский институт реставрации состоялась накануне днем, работы будут производиться при финансовой поддержке компании «Автодор», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры.
«Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей заключил договор о сотрудничестве с государственной компанией «Автодор». В рамках договора будет осуществлена реставрация уникального шлема, который поступил в собрание музея после археологических раскопок на селище Игнатьевское, расположенного на восточной окраине современного Звенигорода», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Во время археологических раскопок осенью 2015 года экспедицией Института археологии Российской академии наук были обнаружены предметы начала XVI века — два шлема, детали ножен сабель, фрагменты кольчуги, стрелы, походный инвентарь. Уникальная археологическая коллекция из 56 предметов получила название «Звенигородский арсенал», и в прошлом году Институт археологии РАН передал ее в Звенигородский музей. Торжественная передача коллекции состоялась в Российском историческом обществе при участии его председателя Сергея Нарышкина.
Найденные шлемы являются редчайшими изделиями русских оружейников. Их ближайшими аналогами можно считать стальной шлем Ивана Грозного, выкованный до 1547 года (хранится в Королевском арсенале в Стокгольме), и шлем сына Грозного Ивана Ивановича, изготовленный до 1557 года (ныне хранится в Оружейной палате).
После находки шлемов была произведена их первичная реставрация, но полную реставрацию прошел только один. А другой шлем после изъятия из земли, на протяжении нескольких столетий служившей для него естественной консервационной средой, стал разрушаться. Поэтому перед сотрудниками музея встала проблема проведения его незамедлительной комплексной реставрации. Помочь в этом взялась компания «Автодор».
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