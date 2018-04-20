В Марьиной Роще расскажут, как освоить информационные технологии пенсионерам

Об особенностях освоения информационных технологий пенсионерами расскажут в Марьиной Роще. Мероприятие состоится 26 апреля в помещении «Центра искусств и творчества Марьина Роща».

— Тема лекции — «Освоение новых информационных технологий — способ адаптации людей пенсионного возраста в информационном обществе». Мероприятие состоится в рамках крауд-проекта «Культурные центры. Будущее», — сообщили в центре.

Начало в 13.15. Вход свободный. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, позвонив по телефону 8 (495) 602-66-22.

Напомним, адрес «Центра искусств и творчества Марьина Роща» — ул. Октябрьская, д.58. (то)