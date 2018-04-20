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В Тобольске пройдет выставка «Образование. Карьера. Нефть и Газ»
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В Тобольске пройдет выставка «Образование. Карьера. Нефть и Газ» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Завтра, 21 апреля, в 10:30 в Тобольском филиале Тюменского индустриального университета откроется выставка «Образование. Карьера. Нефть и Газ».
Цель выставки — сориентировать абитуриентов и школьников старших классов с выбором будущей профессии, а также ознакомить с сегодняшними требованиями работодателей при отборе сотрудников.
Выставка будет полезна школьникам, студентам, родителям, преподавателям, а также работодателям. О новейших инновационных технологиях, трендах нефтегазовой отрасли и актуальных предложениях от работодателей узнает каждый из участников мероприятия.
Использовано фото с сайта: maxfloor.ru.
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