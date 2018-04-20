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В «ЛенЭкспо» проходит ежегодная выставка мотоциклов — IMIS-2018
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В «ЛенЭкспо» проходит ежегодная выставка мотоциклов — IMIS-2018 

Автомобильный Петербург 1 час назад
Фото: Автомобильный Петербург
В Санкт-Петербурге открылся IX Международный мотосалон IMIS-2018. Мероприятие проходит с 20 по 22 апреля на новой для себя выставочной площадке — на территории выставочного комплекса «ЛенЭкспо».
В эти дни стартует Кубок по кастомайзингу в полностью новом расширенном формате, а также пройдет 1-й этап Чемпионата России по стант-райдингу.
На экспозиции представлены стенды Indian, Harley-Davidson, CMoto, завода «ЗИД». Для маленьких посетителей найдется масса развлекательных тренажеров и игровых площадок. Для мотоциклистов представлены стенды с мотокомпонентами и аксессуарами. Ну и конечно зона «кастомных» красавцев.
Для посещения рекомендуем добираться до «ЛенЭкспо» на общественном транспорте, так как свободной парковки нет, а платную парковку (200 р. /день), найти очень сложно.
https://youtu.be/EFP-MBrSVUY
Режим работы:
20 апреля с 11:00 до 20:00  21 апреля с 11:00 до 20:00  22 апреля с 11:00 до 19:00  Стоимость билета при покупке в кассах «ЛенЭкспо» в дни выставки: 800 руб. Стоимость билета при покупке через Интернет: 700 руб.
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