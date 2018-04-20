Живописец открыл портал в прошлое Салехарда

— Кто из салехардцев знает, что когда-то в городе была еще и такая церковь — деревянная, — показывает одну из своих работ художник Михаил Канев. — Оглянитесь, а это строение узнаете? Проверим?

На архивных кадрах запечатлены виды первого храма Обдорска, дореволюционные улочки старинного купеческого села. Маленькие черно-белые фотографии неудобно разглядывать, а вот созданные по их мотивам картины — в самый раз. Возле них комфортно стоять, погружаясь в атмосферу давно минувших дней. Работы художника представлены в КДЦ «Наследие», посетители уникальной экспозиции молниеносно погружаются во времена, когда улица Республики еще звалась Миллионной…

Свой «лаз» в прошлое Михаил Канев открыл больше десяти лет назад. Пространственно-временной континуум дышит под неторопливыми мазками его кисти. Вот, к примеру, первые Обдорские ярмарки. Закупились? Продолжаем экскурсию…

Несколько шагов в сторону и взгляд ложится на крыло железной птицы. Поворот головы в сторону — и вы уже на крыше, ждете с каким-то мальчишкой, когда над вами пролетит первый, самолет ОСОАВИАХИМ.

— Вот и бывшие «три семерки» — хоромы купца Корнилова на ул. Республики. А здесь хозяйство Тележкина, рядом стоял дом моего прадеда, — Михаил Васильевич продолжает знакомить с экспозицией.

Художественная реконструкция помогает заглянуть в прошлое, представить, как жили люди и, как выглядел город до «каменного века». Это летопись, которую мастер рассказывает публике доступными ему средствами — через картины.

«Обдорские дворики» — первые работы, посвященные прошлому окружной столицы. Именно с этого проекта началась акварельная жизнь салехардского художника Михаила Канева. Позже он напишет еще один цикл — «Из века в век», «проиллюстрирует» исторические документы, с которыми познакомился в архивах и музеях.

В художественную летопись мастер намерен вписать и современные страницы родного города. Буквально сейчас художник продумывает сюжеты для будущего проекта. Под стать современной жизни для иллюстраций выбран и модный прием — коллаж. За жизнь город расстроился и видоизменился так, что мастеру есть из чего «склеить» свои творения.

— Очень хорошо, что сейчас город такой цветной, — считает Михаил Васильевич. — Архитектура разнообразная. Нескучный. Много можно всего найти для вдохновения и сюжета.

Новые страницы летописи Канев продолжит писать акварелью. Не сразу, но мастер привык к этой живописной технике. И теперь видит в ней не только минусы, но и плюсы.

— Конкурентов нет, раз. Акварель — самый тяжелый материал. Обуздать ее не каждому удается. Если лишнюю кляксу поставил, ты ее уже не исправишь, — уточняет художник. — Когда мы учились в институте, за дипломные работы в акварели никто не брался. Но меня судьба заставила. И еще, акварель дружит с современными технологиями. Ее проще всего отсканировать. Получаются постеры, которые сейчас популярны. Их берут на подарки и для украшения интерьера.

Легкие и будто прозрачные работы не давят, а вдохновляют. И, если хочется поговорить об истории города, значит, главная цель мастера достигнута.