Музей Победы приглашает молодежь принять участие в поэтическом конкурсе

Московский Музей Победы проводит поэтический конкурс, который будет проходить по трем возрастным категориям.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, попробовать свои силы в стихосложении могут школьники от 11 до 13 и от 14 до 17 лет и молодые люди от 18 до 25 лет.

Для участия необходимо до 10 июня 2018 года включительно отправить заявку на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Поэзия Победы». Работы должны быть выполнены в формате Word с размером шрифта 14 и объемом не более двух страниц.

Подведение итогов состоится 22 июня. Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте и в группах Музея Победы в соцсетях, а также в ведущих российских СМИ.

Победители в каждой из номинаций получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста или экскурсию в Музее Победы.

Оценивать работу будет жюри во главе с известным поэтом, лауреатом Государственной премии СССР, членом Союза писателей СССР, почётным членом Российской академии художеств Андреем Дементьевым

Отметим, конкурс посвящен празднованию 73-летней годовщины Великой Победы.

Подробности можно узнать на сайте музея.