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Был ли Бэнкси: в Испании спорят об авторе новых граффити
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Был ли Бэнкси: в Испании спорят об авторе новых граффити 

Мир24 1 час назад
На стене дома в испанском городе Ферроль появились граффити с целующимися гвардейцами. Надпись под рисунком скромная — Бэнкси, сообщает «МИР 24».
Местные жители уверены: граффити создал именно арт-партизан. Еще несколько лет назад город специально отвел эту стену для творчества знаменитого уличного художника. Но скептики опровергают их версию. Они считают, что Бэнкси никогда не повторяется, а у него уже есть целующиеся констебли. Кроме того, каждое новое произведение он публикует в Инстаграмме. Но пока там пусто.
Добавим, что Бэнкси считают одним из самых ярких представителей стрит-арта. Однако никто до сих пор не знает его подлинного имени. Более того, есть мнение, что под маской Бэнкси скрывается группа людей, которая рисует по всему миру.
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