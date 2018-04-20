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Ежегодный отчетный концерт пройдет в Доме культуры Дружба
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Ежегодный отчетный концерт пройдет в Доме культуры Дружба 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: официальная страница ДК в социальных сетях
Ежегодный отчетный концерт под названием «Весенняя капель» пройдет 21 апреля в Доме культуры «Дружба». В нем примут участие ребята из «Вороновской детской школы искусств».
— Зрители увидят выступления, представляющие три отделения: музыкальное, хореографическое и художественное. В рамках третьего направления в фойе пройдет выставка детей-лауреатов всевозможных конкурсов. Гости увидят танцевальные постановки, услышат ансамблевое пение, игру на различных музыкальных инструментах и многое другое, — рассказали сотрудники «Вороновской детской школы искусств».
Они добавили, что вход на мероприятия свободный. Оно начнется в 13:00.
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