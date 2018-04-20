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Москвичи увидят сцены хрущевской «оттепели»
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Москвичи увидят сцены хрущевской «оттепели» 

Свободная пресса 1 час назад
С 27 апреля по 26 августа в Галерее Классической Фотографии пройдёт выставка классика советской фотографии Леонида Лазарева «Живу дважды», приуроченная к 80-летнему юбилею мастера.
Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Посетители выставки увидят сцены из московской жизни периода хрущёвской «оттепели», говорится в пресс-релизе Галереи Классической Фотографии.
Выставка ознаменует собой начало большой серии экспозиций классиков советской фотографии 60-80-х годов ХХ века, запланированных на 2018-19 годы.
На церемонии открытия выставки будет представлена книга рассказов Леонида Лазарева «Пуля для „Такумара“, в которой автор детально разбирает жизненные ситуации, сопровождавшие создание того или иного снимка. Некоторые рассказы озвучат актеры Лобненского театра „Камерная сцена“.
Открытие выставки состоится 27 апреля в 18.00. Вход на вернисаж свободный.
Адрес Галереи Классической Фотографии: Саввинская наб. 23, к. 1 (м. „Спортивная“).
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