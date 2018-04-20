Продукцию московских производителей представят на Ганноверской промышленной выставке

В конце апреля 2018 года на международной Ганноверской промышленной выставке будет представлена продукция московских производителей, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

«В Москве люди в ежедневном режиме производят продукцию, услуги, которые мы хотим показать миру. Ганноверская промышленная выставка одна из крупнейших выставок, в ней участвуют различные сферы — в энергетике, в IT-технологии, а также в металлообработке, в машиностроении, то есть различные достижения мировых производителей», — сказал в эфире телеканала «Москва 24» Фурсин.

Он отметил, что продукция московских производителей пользуется спросом не только на территории города, но и за рубежом.

«Один из резидентов технопарков, который производит touch-столы для детских дошкольных учреждений, на сегодняшний день заключил с компанией из Нижней Саксонии контракт по итогам предыдущей Ганноверской выставки», — добавил Фурсин.

Ганноверская промышленная ярмарка — ведущая промышленная выставка в мире. Основная тема последних лет — интегрированное производство и энергетика — отражает концепцию Индустрии 4.0, которая подразумевает цифровую интеграцию бизнес-процессов.