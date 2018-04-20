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Часть подлинного Знамени Победы покажут москвичам на выставке к 9 мая
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Часть подлинного Знамени Победы покажут москвичам на выставке к 9 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Часть подлинного Знамени Победы, установленного над Рейхстагом, покажут москвичам в канун 9 мая, сообщили в пресс-службе главного архивного управления Москвы в пятницу.
В читальном зале главного архивного управления столицы 7 и 8 мая откроется историко-документальная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, на которой будут представлены письма, творческие и биографические документы, фотографии и предметы из личных фондов знаменитых москвичей-фронтовиков.
"Во время подготовки к выставке мы нашли в наших архивных фондах уникальный экспонат — подлинную часть Знамени Победы, которое водрузили в День Победы советские войска на крыше здания рейхстага", — цитирует пресс-служба начальника главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко.
Этот кусочек материи поэту Евгению Долматовскому подарил писатель военного поколения, участник боев за Берлин Василий Субботин.
Как напомнили в пресс-службе, Знамя Победы хранится в специальной капсуле в знаменном фонде центрального музея Вооруженных сил СССР в Москве. Капсула сделана из специального стекла, задерживающего ультрафиолет, в ней поддерживается особая среда с соответствующей температурой, освещенностью и влажностью.
"У Знамени не хватает полосы длиной 73 сантиметра и шириной 3 сантиметра. Онопенко отметил, что часть полотна Знамени Победы, экспонируемая на выставке, будет представлена широкой публике впервые", — говорится в сообщении.
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