Ученики 1-2 классов школы «Соколиная гора» побывали в залах Третьяковки

В рамках экскурсии ученики 2 «В» и 1 «А» классов посетили Третьяковскую галерею.

Школьники Соколиной горы во время посещения одного из самых известных музеев мира увидели своими глазами знаменитые картины русских живописцев. Первоклассники побывали в залах Васнецова и Врубеля, Иванова и Серова, Айвазовского, Верещагина, Шишкина. После экскурсии дети разделились на две команды и приняли участие в квесте. С интересом ребята искали подсказки, зашифрованные в подсказках художников, а помогали им в этом их родители.

Второклассники впечатлились пейзажем Саврасова «Грачи прилетели» и васнецовской картиной «Богатыри». И это неудивительно: недавно ребята писали сочинения по этим картинам. Экскурсовода дети слушали с интересом и отвечали на его вопросы.

Фото: предоставлено школой №429 «Соколиная гора».