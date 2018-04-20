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Ученики 1-2 классов школы «Соколиная гора» побывали в залах Третьяковки
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Ученики 1-2 классов школы «Соколиная гора» побывали в залах Третьяковки 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В рамках экскурсии ученики 2 «В» и 1 «А» классов посетили Третьяковскую галерею.
Школьники Соколиной горы во время посещения одного из самых известных музеев мира увидели своими глазами знаменитые картины русских живописцев. Первоклассники побывали в залах Васнецова и Врубеля, Иванова и Серова, Айвазовского, Верещагина, Шишкина. После экскурсии дети разделились на две команды и приняли участие в квесте. С интересом ребята искали подсказки, зашифрованные в подсказках художников, а помогали им в этом их родители.
Второклассники впечатлились пейзажем Саврасова «Грачи прилетели» и васнецовской картиной «Богатыри». И это неудивительно: недавно ребята писали сочинения по этим картинам. Экскурсовода дети слушали с интересом и отвечали на его вопросы.
Фото: предоставлено школой №429 «Соколиная гора».
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