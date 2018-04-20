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Москвичам впервые покажут потерянную часть подлинного Знамени Победы
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Москвичам впервые покажут потерянную часть подлинного Знамени Победы 

ТК «Звезда» 7 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Уникальный и прежде неизвестный фрагмент Знамени Победы нашли во время подготовки к историко-документальной выставке.
Накануне 9 мая москвичи и гости столицы впервые смогут увидеть часть подлинного Знамени Победы, установленного над Рейхстагом в побежденном Берлине в 1945 году. Об этом сообщили в пресс-службе главного архивного управления Москвы, передает РИА Новости.
Уникальный и прежде неизвестный фрагмент Знамени Победы нашли во время подготовки к историко-документальной выставке. Найденный в архивных фондах кусок материи размером 73 на 3 сантиметра — это фрагмент подлинного Знамени, водруженного советскими воинами над Рейхстагом. Его подарил своему другу поэту Евгению Долматовскому участников боев за Берлин писатель Василий Субботин.
Найденная часть Знамени будет экспонироваться в читальном зале главного архивного управления Москвы, где перед 9 мая откроется историко-документальная выставка. На ней можно будет увидеть биографические и творческие документы москвичей-фронтовиков, уникальные письма, фотографии и предметы времен Войны из личных фондов.
Само подлинное Знамя Победы, у которого не хватает упомянутого лоскута, содержится в специальной капсуле в знаменном фонде центрального музея ВС СССР. Капсула произведена из особого стекла, которое не пропускает ультрафиолетовое излучение. В ней поддерживает температура, влажность и освещенность, необходимая для сохранности экспоната.
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