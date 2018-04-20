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Украинская генпрокуратура пообещала вернуть похищенную картину Караваджо в Одессу
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Украинская генпрокуратура пообещала вернуть похищенную картину Караваджо в Одессу 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Юрий Луценко, занимающий пост генерального прокурора Украины, совершил визит в художественный музей Одессы, во время которого пообещал вернуть заведению ранее похищенную картину Караваджо. Об этом сообщил «Интерфакс».
Работа итальянского классика живописи «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды» была украдена из здания музея в 2008 году и попала в Германию, откуда украинским властям удалось ее вернуть. Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко подчеркнул, что произведение нуждается в реставрационных работах.
Генпрокурор пообещал в ближайшее время, как только суд примет решение, передать картину Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды», которая была похищена в далеком 2008 году, назад в музей
— спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко
Шедевры мирового искусства пользуются высоким спросом у коллекционеров,
из-за  чего знаменитые полотна нередко крадут прямо из музеев. В ноябре прошлого года преступники похитили картину Джорджо де Кирико во Франции.
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