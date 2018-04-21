Уникальные музыкальные инструменты прозвучат на закрытии выставки «Миф Страдивари»

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Шедевры из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России итальянских мастеров Антонио Страдивари , Джузеппе Гварнери дель Джезу и Санто Серафина зазвучат в субботу в Малом зале Московской консерватории на концерте «Миф Страдивари», приуроченном к закрытию одноименного выставочного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Российского национального музея музыки (РНММ).

Лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Моцарта, Паганини, Шуберта, Венявского, Брамса, Штрауса, Изаи и Чайковского. При предъявлении билета на концерт его гости смогут также бесплатно посетить экспозицию «Миф Страдивари», которая уже 22 апреля завершит свою работу в Музее музыки.

Российско-итальянская выставка «Миф Страдивари», открытая 30 ноября 2017 года, впервые объединила 15 инструментов Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери дель Джезу, Энрико Черути, Андреа и Николо Амати. Десять шедевров были предоставлены Государственной коллекцией уникальных музыкальных инструментов РФ, остальные — Музеем скрипки в итальянской Кремоне. Особое место в экспозиции заняла отреставрированная в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина ведущими итальянскими мастерами Кремоны скрипка работы мастера Санто Серафина 1749 года.

К закрытию выставки также приурочена двусторонняя рабочая встреча, посвященная сотрудничеству в области подготовки российских специалистов в сфере реставрации музыкальных инструментов, а также созданию в России первого государственного Центра реставрации музыкальных инструментов, сообщили в пресс-службе РНММ.