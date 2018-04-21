Ещё
Уникальные музыкальные инструменты прозвучат на закрытии выставки «Миф Страдивари»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уникальные музыкальные инструменты прозвучат на закрытии выставки «Миф Страдивари» 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Шедевры из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России итальянских мастеров Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери дель Джезу и Санто Серафина зазвучат в субботу в Малом зале Московской консерватории на концерте «Миф Страдивари», приуроченном к закрытию одноименного выставочного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Российского национального музея музыки (РНММ).
Лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Моцарта, Паганини, Шуберта, Венявского, Брамса, Штрауса, Изаи и Чайковского. При предъявлении билета на концерт его гости смогут также бесплатно посетить экспозицию «Миф Страдивари», которая уже 22 апреля завершит свою работу в Музее музыки.
Российско-итальянская выставка «Миф Страдивари», открытая 30 ноября 2017 года, впервые объединила 15 инструментов Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери дель Джезу, Энрико Черути, Андреа и Николо Амати. Десять шедевров были предоставлены Государственной коллекцией уникальных музыкальных инструментов РФ, остальные — Музеем скрипки в итальянской Кремоне. Особое место в экспозиции заняла отреставрированная в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина ведущими итальянскими мастерами Кремоны скрипка работы мастера Санто Серафина 1749 года.
К закрытию выставки также приурочена двусторонняя рабочая встреча, посвященная сотрудничеству в области подготовки российских специалистов в сфере реставрации музыкальных инструментов, а также созданию в России первого государственного Центра реставрации музыкальных инструментов, сообщили в пресс-службе РНММ.
ТАСС: последние новости
Более 200 бойцов Росгвардии охраняют молодежные Дельфийские игры во Владивостоке Полиция Москвы просит арестовать обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов Музей игровых автоматов откроется в мае в московском парке "Сокольники"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино9
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Звезды пришли на открытие ММКФ16
Секс по-настоящему в кино41
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение