Суд запретил продажу в Мексике куклы Барби в образе Фриды Кало

МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости . Суд Мексики не разрешил продажу в стране куклы Барби в виде всемирно известной мексиканской художницы Фриды Кало из-за протестов ее родственников, сообщает Financiero.

Американская компания игрушек Mattel в начале марта выпустила коллекцию кукол в виде «женщин, которые вдохновляют», среди которых была кукла, изображающая Кало. Mattel тогда заявила, что получила разрешение на производство этой куклы у компании Frida Kahlo Corporation, основанной семьей художницы.

Однако позже внучатая племянница Кало Мара Ромеро отказалась от соглашения, заявив, что является единственным правообладателем. Кроме того, семья выступила против того, что у куклы отсутствуют знаменитые сросшиеся брови, ставшие символом Фриды Кало, а позже и феминизма.