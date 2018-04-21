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Суд запретил продажу в Мексике куклы Барби в образе Фриды Кало
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Суд запретил продажу в Мексике куклы Барби в образе Фриды Кало 

РИА Новости 10 минут назад
МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости. Суд Мексики не разрешил продажу в стране куклы Барби в виде всемирно известной мексиканской художницы Фриды Кало из-за протестов ее родственников, сообщает Financiero.
Американская компания игрушек Mattel в начале марта выпустила коллекцию кукол в виде «женщин, которые вдохновляют», среди которых была кукла, изображающая Кало. Mattel тогда заявила, что получила разрешение на производство этой куклы у компании Frida Kahlo Corporation, основанной семьей художницы.
Однако позже внучатая племянница Кало Мара Ромеро отказалась от соглашения, заявив, что является единственным правообладателем. Кроме того, семья выступила против того, что у куклы отсутствуют знаменитые сросшиеся брови, ставшие символом Фриды Кало, а позже и феминизма.
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