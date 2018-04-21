Представители современного искусства создадут во Владимире арт-объекты с местным колоритом

ВЛАДИМИР, 21 апреля. / ТАСС /. Выставка современного искусства, на которой представят арт-объекты, созданные на «местном контексте», станет итогом работы местных художников и фотографов Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко во Владимире в рамках III фестиваля актуальных искусств «Арт-субъект», который открывается в субботу, сообщила ТАСС соорганизатор мероприятия Варвара Кузьмина.

"В течение недели будет работать лаборатория с участием студентов проектной мастерской известного фотохудожника Владислава Ефимова и преподавателей школы имени Родченко, которые будут работать с местным контекстом. По итогам откроется выставка этих работ, а также состоится дискуссия о перспективах развития современного искусства во Владимирской области", — сказала она.

Преподаватели Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко совместно с владимирскими художниками будут создавать арт-объекты, посвященные владимирскому региону. Выставка продлится в течение майских праздников. Лаборатория станет одним из центральных проектов фестиваля актуальных искусств «Арт-субъект», которая пройдет во Владимире до 29 апреля.

"В рамках Владимира и области это новый формат, такого масштаба мероприятия, связанные с современным искусством, еще не проводились. Площадь пространства составит 2 тыс. кв. м, в фестивале примут участие более 100 авторов, в том числе, около 30 художников", — добавила собеседница агентства.

Программа фестиваля

Местом проведения «Арт-субъекта» впервые станет здание бывшей фабрики музыкальных инструментов, где на протяжении нескольких недель организаторы создавали арт-пространство. В дни мероприятия здесь состоятся перфомансы, концерты электронной музыки и мастер-классы.

Самой крупной площадкой фестиваля станет художественная выставка, темой которой стала «обратная перспектива». Свои работы во Владимир привезли как местные художники, так и авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и других городов. Впервые лекции во Владимире прочитают художественный критик Ирина Кулик , куратор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Савицкая и фотограф Владислав Ефимов.

Как отмечают организаторы, в рамках фестиваля владимирцев ожидают программы документального и игрового кино с участием студентов ВГИКа, а также школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова . Владимирские зрители познакомятся с документальными фильмами, снятыми подростками на воронежский студии режиссера Дины Бариновой , документальной анимацией и лучшими работами санкт-петербургского фестиваля «Kinodot».