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Дизайнерская одежда на шанхайском шоу студенческого творчества Think Youth
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Дизайнерская одежда на шанхайском шоу студенческого творчества Think Youth 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 20 апреля /Синьхуа/ — 3-е Шанхайское шоу культурного творчества студентов Think Youth и финал студенческого конкурса дизайнерской одежды прошли сегодня в Шанхайском музее кинематографии /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Ин  Шанхай, 20 апреля /Синьхуа/ — 3-е Шанхайское шоу культурного творчества студентов Think Youth и финал студенческого конкурса дизайнерской одежды прошли сегодня в Шанхайском музее кинематографии /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Ин  Шанхай, 20 апреля /Синьхуа/ — 3-е Шанхайское шоу культурного творчества студентов Think Youth и финал студенческого конкурса дизайнерской одежды прошли сегодня в Шанхайском музее кинематографии /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Ин  Шанхай, 20 апреля /Синьхуа/ — 3-е Шанхайское шоу культурного творчества студентов Think Youth и финал студенческого конкурса дизайнерской одежды прошли сегодня в Шанхайском музее кинематографии /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Ин  Шанхай, 20 апреля /Синьхуа/ — 3-е Шанхайское шоу культурного творчества студентов Think Youth и финал студенческого конкурса дизайнерской одежды прошли сегодня в Шанхайском музее кинематографии /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Ин
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