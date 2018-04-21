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Белорусам расскажут историю страны в открытках
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Белорусам расскажут историю страны в открытках 

Мир24 1 час назад
Уникальная выставка открылась в Минске. Экспозиция рассказывает об истории Беларуси в открытках, сообщает «МИР 24».
Коллекционер Владимир Лиходеев собирал их более 40 лет по всей Европе. За некоторыми раритетами он охотился годами. На карточках как известные достопримечательности крупных городов, так и белорусская глубинка. Уникальность коллекции в том, что на обратной стороне открыток личные послания. Они раскрывают бытовые подробности истории страны.
«Темы различные, удивительные: и на родителей жалуются, что денег не высылают, и все подорожало, сколько что стоит, дожди прошли — дорога не делается», — говорит автор проекта «В поисках утраченного» Владимир Лиходеев.
Выставка будет работать до середины июня.
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