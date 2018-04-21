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Почему в СССР джинсы возвели в культ
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Почему в СССР джинсы возвели в культ 

Мир24 56 минут назад
Выставка с таким названием открывается в центре Москвы. В экспозиции 50 пар брюк знаменитостей прошлого и современности. Простая одежда американских рабочих, ставшая символом свободы для советских людей. Джинсы доставали из-за границы, шили на подпольных производствах. Ими гордились, тем у кого они были завидовали. А сейчас они из одежды превратились в экспонаты, которые даже можно потрогать руками, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова.
Джинсы, как мелодии зарубежных исполнителей, прорвались сквозь железный занавес. Не без помощи советских диссидентов. Джинсовку отправил в Москву из Штатов сам Иосиф Бродский. Лейбл с надписью «сделано в США» оторвал. Боялся, бандероль не пропустят на границе. Продюсер Бари Алибасов за модными штанами ездил из Казахстана в Одессу. Говорит, оно того стоило. И до сих пор помнит, сколько стоили сами джинсы.
«250 рубелй, это знаете, наверное, сейчас 400 долларов. Кто-то готов купить сейчас за 400 долларов джинсы?» — говорит он.
На этой выставке джинсов с автографами знаменитостей собрали 50 пар. Экспонатами стали брюки Земфиры и участников группы «Сплин», одеждой поделился Владимир Пресняков-младший и Никита Михалков.
В эпоху советских авосек или кедов, которые все носили на физкультуру, джинсы стали глотком воздуха в жизни простого советского человека, родители которого копили по три месяца, например на куртку. Понять, что чувствовал этот человек в то время, вряд ли удастся, даже если примерить ее на себя. К тому же здесь все эти вещи с чьего-то плеча. Даже если с самого известного.
Однако они здесь не для примерки. Для примера. Это символ потребительского счастья сразу нескольких эпох, уверен организатор выставки. Как и все, кто жил в СССР, свои первые джинсы до сих пор помнит.
В те годы джинсы в Стране Советов были и символом свободы. Остаются для многих и сейчас.
Впервые такую выставку провели в Казани десять лет назад. В Москве джинсы знаменитостей можно будет увидеть до конца августа.
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