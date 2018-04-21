Тайны Луны и киновинтаж: как провести выходные

«Библионочь» в библиотеках Москвы

Дата: 21 апреля

Время: 18:00 Место: библиотеки Москвы

Основной площадкой станет библиотека-читальня имени И. С. Тургенева. Здесь пройдут бал, флешмоб, выставки и экскурсии. В 22 библиотеках для детей приготовили программу «Библиосумерки». Мероприятия также проведут в галереях, музеях и во многих других местах. События по вкусу можно найти на mos.ru

Дискуссия об искусстве

Дата: 21 апреля

Время: 18:00 Место: галерея «Пересветов переулок» (Пересветов переулок, дом 4, корпус 1)

Дискуссия «Художественные практики XX века» тоже станет частью «Библионочи». Художественный критик Александра Шестакова и художник Виктор Коханюков поговорят о членах арт-сообщества «Флуксус» 1950–1960-х годов, а также о московском и международном концептуальном искусстве.

Встреча пройдет в рамках выставки Виктора Коханюкова «Следующий большой ничего», посвященной явлению Нового коллекционирования.

Вход бесплатный.

«Вечер при свечах» на выставке «Апрельские Макси Мины»

Дата: 21 апреля

Время: 18:00 Место: Галерея XXI века (Кременчугская улица, дом 22)

Если вы любите театр, книги и самодельные игрушки, то вам сюда. На выставке «Апрельские Макси Мины» Галерея XXI века проведет «Вечер при свечах». В программе — экскурсия, встреча с художниками и коллективное создание книги.

Некоторые художники, работающие с книгами, создают прекрасные деревянные игрушки, а художники, работающие в кукольных театрах, делают великолепные иллюстрации к сказкам. Так появилась идея собрать разных авторов вместе и предложить им выставку-игру. В проекте участвуют художники Анна Десницкая, Юлия Блюхер и Варвара Помидор. Кроме того, будут представлены куклы и игрушки Натальи Крутовой, Екатерины Гельперн, Татьяны Овчинниковой, кукольные домики и мебель из коллекции Музея истории куклы.

Встреча с переводчиком Борисом Ерховым

Дата: 21 апреля

Время: 18:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

С гостями Культурного центра ЗИЛ встретится Борис Ерхов — переводчик с английского и скандинавских языков, литературовед. Он написал биографию Ганса Христиана Андерсена для книжной серии «Жизнь замечательных людей», в его переводе вышли произведения Рэя Брэдбери, статьи Оскара Уайльда , детские повести Астрид Линдгрен и Туве Янссон.

Встреча входит в цикл «Как рождается слово: встречи с переводчиками». Нужна регистрация.

Лекция «Земля и Луна: история взаимоотношений»

Дата: 21 апреля

Время: 19:30 Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)

Из-за облачности отменили наблюдения за звездами в народной обсерватории, но это не повод расстраиваться. В Парке Горького придумали альтернативу — там состоится открытая лекция «Земля и Луна: история взаимоотношений». Как сформировалась Луна? Почему она повернута к нам только одной стороной? Почему происходят приливы и отливы? Об этом расскажет лектор Московского планетария астроном Дмитрий Трушин.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

«Взлом машинного и интерпретация данных как художественные практики» в Электромузее

Дата: 21 апреля

Время: 19:30 Место: Электромузей (Ростокинская улица, дом 1)

На выставке «Я не робот», которая проходит в Электромузее, состоится Artist Talk двух участников проекта — Максима Месяца и Ивана Петроковича. Это такой формат, когда с художником можно побеседовать на очень разные темы. На встрече гостям расскажут о работе в цифровом пространстве, границах между человеческим и машинным и о многом другом. Вход свободный.

Максим Месяц и Иван Петрокович — выпускники Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко. Максим работает над темой трансформации и существования образа в цифровом пространстве, а Иван рассуждает над вопросами несовершенства методов коммуникации и их влияния на индивидуальную и коллективную психику.

Четвертьфинал Кубка КВН Московского многофункционального культурного центра

Дата: 21 апреля

Время: 18:00 Место: Московский многофункциональный культурный центр (Ярославское шоссе, дом 124)

По итогам четвертьфинала Кубка КВН отберут пять лучших команд, которые сразятся за Кубок Московского многофункционального культурного центра. Веселых и находчивых ждут три конкурса — приветствие, биатлон (текстовые шутки) и СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр). Оценивать выступления молодых юмористов будут игроки Высшей лиги КВН, а также Александр Кравец . Вход на мероприятие свободный.

В одной восьмой финала больше всего баллов набрали команды «По умолчанию» и «Студенты в законе».

Дата: 21, 22 апреля

Время: 18:30 Место: кинотеатр «Сатурн» (Снежная улица, дом 18)

В кинотеатре «Сатурн» покажут фильмы со звездой американского кино 1930-х годов Джинджер Роджерс. Вход на показы свободный.

21 апреля можно будет посмотреть «Сказки Манхэттена» французского режиссера Жюльена Дювивье. Это сборник из шести новелл о любви, главную роль в одной из них и исполнила Роджерс. По сюжету героиня приходит к выводу, что друг ее жениха гораздо порядочнее и романтичнее, чем сам жених.

Картину «Дверь на сцену» Грегори Ла Кавы покажут 22 апреля. Вместе с Джинджер в ней снялась Кэтрин Хепбёрн

Акция «Укоренись в парке»

Дата: 22 апреля

Время: 13:00 Место: парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1)

Любители активного отдыха смогут посадить кусты спиреи в парке «Сокольники». С собой ничего брать не нужно, весь необходимый инвентарь выдадут на месте. После завершения работ участники получат именные сертификаты.

Мероприятие проводят уже шесть лет подряд, и за это время его участники посадили в парке более четырех тысяч разнообразных растений.

Еще в это воскресенье в пагоде за фонтаном у ярмарки проведут бесплатный мастер-класс, а у Центральной клумбы напротив входа состоится концерт.